به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اتباع خارجي در صورت «احراز» دارا بودن پروانه اقامت دائم می توانند از خدمات و تسهيلات بانکی بهرهمندی شوند.
این اطلاعیه همچنین می افزاید: در خصوص اتباع خارجی همواره سؤالاتي مطرح بوده که حاکي از وجود ابهام در قوانين و مقررات يا تفاوت در استنباط همکاران بانکي راجع به مفهوم «اجازه اقامت دائم» است؛ لذا بدينوسيله اعلام میگردد با توجه به بررسیهای بهعمل آمده و نتايج حاصله از استعلام از پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا)، تعريف زير به عنوان چارچوب جامع و مانع براي تشخيص «اجازه اقامت دائم» ارائه ميگردد:
"اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت يکساله تا سهسالهاي است که توسط پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) صادر ميگردد و با رعايت شرايط لازم قابل تمديد بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت «پروانه اقامت» ـ بدون صفت «دائم» ـ مندرج در گذرنامه ميباشد. اين اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخيص دهد قابل ابطال است."
بانک مرکزی با توجه به موارد مطروحه توجه بانک ها را به موارد زیر جلب کرد:
"عليرغم استفاده از واژه «دائم» در عبارت «پروانه اقامت دائم»، اين پروانه صرفاً به مدت يک تا سه سال معتبر بوده و هرچند قابل تمديد است؛ ليکن در صورت تشخيص پليس مهاجرت، قابل ابطال نيز ميباشد.
اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات بانکي به اينگونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت يک تا سه ساله «پروانه اقامت» صورت پذيرد و لازم است کليه پيشبينيهاي لازم راجع به مخاطرات احتمالي موجود در اين امر که ناشي از علل مختلف از جمله ابطال «اجازه اقامت دائم» از سوی پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضايي ايران بدون اطلاع بانک ميباشد، انجام پذيرد. بهعلاوه با دريافت وثایق کافي و قابل اتکاء (با آگاهي از قوانين راجع به مالکيت اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي) پوشش لازم تأمين گردد؛ در غير اينصورت، بانک مسئول خسارات احتمالي خواهد بود."
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