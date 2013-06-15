به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «لا به لای مجسمه‌هایم منم» سروده ایلیا آل‌خمیس شامل 33 قطعه شعر سپید است، از آن جمله «از دور دست شب»، «گم در برهوتی»، «چون شاخه‌ای مرا بچین»، «تو را می‌بینم از دور»، «شرشره مذاب و من»، «اما وقتی»، «نگاه نفرین شده»، «من دردی شده‌ام»، «فاصله و حضور» و «از ناودان قلب من».

بخشی از یکی از شعرهای این دفتر را به نام «از دوردست شب» باهم می‌خوانیم:

از دور دست شبانه آمدی تو با نم نم باران/ از نامتناهی/ چشمانت ابدیت بود/ و آهنگ قدم‌هایت جان بود/ موسیقی بود/ باران بود ...

ایلیا آل خميس فارغ‌التحصيل رشته نقاشی و مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر شيراز است.

مجموعه «لابلای مجسمه‌هایم منم» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 3000 تومان از سوی نشر پوینده منتشر شده است.

پیش‌تر مجموعه داستان «اما اینجا برف می‌آد» از ایلیا آل‌خمیس از سوی همین ناشر (پوینده) منتشر شده بود.