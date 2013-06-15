به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هنکس در فیلم بازی می‌کند و تایکور هم که در آخرین پروژه‌اش فیلم "ابر اطلس" را کارگردانی کرده بود، این فیلم را کارگردانی می‌کند.

تایکور از این کتاب که پارسال توسط مک سوینی منتشر شده و به لیست نهایی جوایز کتاب ملی هم راه پیدا کرده بود، اقتباس کرده است. داستان درباره مرد تاجری است که به دردسر افتاده و در آمریکا شکست خورده است. او به عنوان آخرین تلاشش برای نجات دادن املاکش، پرداختن هزینه درس خواندن دخترش در دانشگاه و انجام دادن کاری خاطره برانگیز به عربستان سعودی می‌رود.

فیلم توسط گروه تهیه‌کنندگان "اکس فیلم پول" یعنی استفان آرنت، اووه اشکات و تایکور با همراهی شریکان پلایتون یعنی هنکس و گری گوتزمن تهیه می‌شود. آنها هنوز بودجه فیلم و یا استودیوی خاصی را انتخاب نکرده‌اند.

تایکور و هنکس با هم در حین ساخت فیلم "ابر اطلس" که هنکس در آن چندین نقش متفاوت بازی کرد ارتباط برقرار کردند. هنکس در حال حاضر در برادوی در حال اجرای نمایش است و به عنوان یک خبرنگار جنایی به نام مایک مک آلاری در نمایش "مرد خوش شانس" نورا افرون ایفای نقش می‌کند. او همچنین در فیلم "کاپیتان فیلیپس" به کارگردانی پل گرین گرس که روز 11 اکتبر اکران می‌شود نقش اصلی را بر عهده دارد.