حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: شاید خیلی ها تصور کنند که با آغاز فصل تابستان و شروع اوقات فراغت نسل نوجوان و جوان جامعه، در حوزه ورزش بسیاری از خانواده ها به سمت رشته های توپی و رزمی گرایش پیدا کنند اما دقیقا این چنین نیست زیرا استقبال از برنامه های آموزشی رشته تیراندازی هم در نوع خود قابل توجه است.

وی با اشاره به برگزاری دوره های فراگیری ورزش های تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی در قم، ابراز داشت: تیراندازی با توجه به قدمت و سابقه‌ای که در بین ورزش‌های فعال در قم دارد، از جمله رشته‌های ورزشی موفق به شمار می رود و تلاش مجموعه هیئت نیز ادامه روند موفقیت در این رشته ورزشی خواهد بود.

مهره ساز بیان داشت: در کنار اهداف و برنامه‌هایی که برای رشد و ارتقای جایگاه این رشته ورزشی در قم و کشور داریم، توجه ما به امر آموزش نیز جزو اولویت‌های مهم در هیئت تیراندازی استان قم است تا علاقمندان به تیراندازی از سنین پایه به صورت حرفه‌ای این رشته را آموزش ببینند.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم افزود: به همین دلیل کلاس‌های آموزشی هیئت تیراندازی استان قم در تابستان سال جاری و در قالب برنامه‌های اوقات فراغت برای عموم علاقمندان به این رشته به خصوص نوجوانان و جوانان دایر خواهد شد.

وی افزود: دفتر و سالن اختصاصی هیئت تیراندازی استان قم در مجموعه ورزشی میثم منطقه سالاریه قم واقع شده و عموم دوستداران این رشته ورزشی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس‌های آموزش تیراندازی به این هیئت مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 2900095 با عوامل این هیئت ورزشی در ارتباط باشند.

مهره‌ساز همچنین به موقعیت تیراندازی قم در آستانه فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه‌های کشور پرداخت و بیان داشت: با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در تیراندازی قم شاهد هستیم امسال دو تیم در لیگ باشگاه های کشور داریم و هر دو تیم شانس مشترکی برای صعود به دسته اول کشور دارند.

وی عنوان داشت: امسال مسابقات دو نماینده قم در فصل جدید پیکارهای لیگ تیراندازی باشگاه‌های کشور از شهریور ماه آغاز می شود و هر دو تیم تمرین می کنند تا بتوانند جواز صعود به دسته بالاتر مسابقات تیراندازی کشور را کسب کنند.

مهره ساز اظهار داشت: تردیدی نیست که با کمی خودباوری می‌توانیم تمام موانع اعم از کمبود امکانات، اعتبارات و تجهیزات را کنار زده و در مسابقات امسال تیراندازی باشگاه‌های کشور با کسب نتایج لازم در رقابت با حریفان، مدعی صعود به دسته بالاتر باشیم.

