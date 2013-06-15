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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

شرايط جايگزيني معدن با نفت فراهم است/ ايران جزء 10 كشور برتر معدني دنياست

شرايط جايگزيني معدن با نفت فراهم است/ ايران جزء 10 كشور برتر معدني دنياست

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كشورما به لحاظ تنوع معادن جزء 10كشور برتر دنيا محسوب مي‌شود، گفت: در ايران اگر قرار باشد جايگزيني براي نفت و درآمدهاي ناشي از فروش نفت داشته باشيم، يكي از مهمترين آنها معدن و صنايع معدني خواهد بود و شرايط براي جايگزيني معدن به جاي نفت در اقتصاد فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجيه الله جعفري تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم نفت هم جزء منابع معدني است، اما مي توان اقتصاد كشور را از نفت محور بودن به سمت مواد معدني ديگر كه امكان ايجاد ارزش فزوده بيشتر مهيا وجود دارد سوق بدهيم.

وي با اشاره به اينكه بخش معدن نشان داده كمترين تاثير را از محدوديت‌هاي تجاري بين المللي عليه كشورمان پذيرفته، خاطرنشان كرد: درحالي كه موضوع تحريم در سال هاي اخير از سوي دشمنان بر ضد كشورمان شدت بيشتري يافته، بخش معدن مي تواند به گونه اي تاثيرگذار باشد كه كشور را از تحريم عبور دهد و اين موضوع اثبات شده است؛ چراكه سال گذشته به غير از دو قلم از محصولات معدني، بقيه افزايش داشتند.

جعفري با بيان اينكه در شرايط تحريم بايد حداكثر تلاشمان را در به حداقل رساندن خام فروشي مواد معدني بكار ببنديم، گفت: تلاش براي جلوگيري از خام فروشي و ارزش افزوده واقعي محصول جزو برنامه هاي اصلي سال جاري نيز در حوزه معدن خواهد بود.

وي افزود: محصولات معدني بايد براي كسب ارزش افزوده نهايي صادر شود و به همين خاطر مخالف هرگونه صادرات مواد خام معدن هستيم. از همين رو، ضمن ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي فعالان اين بخش، براي راه اندازي واحدهاي فرآوري و صنايع معدني جديد از ظرفيت‌هاي قانوني در اين خصوص استفاده خواهيم كرد.

کد مطلب 2076934

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