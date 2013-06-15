غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه حضور بی‌نظیر و گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد شور و حماسه بیادماندنی را به نمایش گذاشت و حماسه سیاسی اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: حضور مردم آنچنان گسترده بود که رسانه‌های بیگانه هم در تحلیل‌ها و اظهارنظرهای خود نتوانستند این حضور حماسی را کتمان کنند و حقیقت را بیان کردند.

زارعی با بیان اینکه مردم در این آزمون الهی سربلند بیرون آمدند، اظهار داشت: باید قدر این مردم را بدانیم زیرا در همه میدان‌ها ثابت کرده‌اند با بصیرت و آگاهی وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند و اکنون نوبت مسئولان است.

وی تصریح کرد: کسی که منتخب مردم می‌شود و عرصه اجرایی را بدست می‌گیرد و همچنین اعضای منتخب شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور فارغ از منافع شخصی و باندی و سیاسی باید با تمام وجود و با احترام به بزرگی این مردم در عرصه خدمت‌رسانی تلاشی جهادگونه داشته باشند.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس افزود: اگر این کار را نکنند ادای حق مردم جبران نشده و قطعا مدیون آنان خواهند بود.

وی بر احترام همه کاندیداها به قانون تاکید کرد و گفت: باید به همه کاندیداهایی که در صحنه حضور یافتند تبریک گفت زیرا بخشی از این مشارکت حداکثری مرهون حضور همه کاندیداها در صحنه انتخابات بود.

زارعی اضافه کرد: طبیعی است که در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک نفر انتخاب می‌شود و امیدوارم از دیگر کاندیداها در مسئولیت‌های دیگر استفاده شود.

وی تاکید کرد: همه باید به کاندیدای پیروز تبریک بگویند و او را حمایت کنند تا وظیفه و مسئولیتش را در برابر عظمت و بزرگی حضور مردم انجام دهد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس گفت: کاندیدای پیروز و طرفداران او هم باید نهایت متانت را به خرج دهند و کاری انجام ندهند که موجب ایجاد حساسیت و التهاب و تحریک افراد و التهاب آفرینی در جامعه شود.

زارعی در خصوص حضور مردم کهگلویه و بویراحمد در انتخابات 24 خرداد نیز گفت: پیش‌بینی ما این است که مشارکتی بالای 80 درصد اتفاق افتاده و اگر جزء استان‌های اول نباشیم جز استانهای برتر کشور هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به حضور گسترده‌ای که در شهر یاسوج و روستاهای اطراف دیدم امیدواریم بازهم استان ما پیشرو در مشارکت باشد.