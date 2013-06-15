سونامی ملت ایران کاخ سفید را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بسیج، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در نشست «اندیشه ولایت» که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد با اشاره به جمله امام خمینی(ره) که فرمودند: «ملت ایران در عصر حاضر بهتر از مردم حجاز در عهد رسول الله (ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع)، هستند» گفت: برای سی و دومین بار آنچه جمهوری اسلامی برآورد می کرد درست از آب در آمد و آنچه دشمنان پیش بینی می کردند و آرزو داشتند نقش بر آب شد.

سردار نقدی با اشاره به حضور آحاد ملت در پای صندوق های رای افزود: سونامی عظیم ملت ایران کاخ سفید را درهم کوبید و نشان داد هجوم سنگین رسانه های غرب بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند ملت ایران را خانه نشین و دلسرد کند.

وی در ادامه یادآور شد: در میان چشمان از حدقه در آمده مدعیان دموکراسی که حتی یک مشارکت 70 درصدی در کارنامه سیاسی شان ندارند و این سالها میزان مشارکت مردمشان در انتخابات به پایین تر از 50 درصد رسیده است و حضور قریب به 85 درصدی ملت در انتخابات 88 بسیار کوبنده بوده و ادعای دموکراسی آنان را به چالش می کشید از این رو ظرف این چهار سال یکسره در انبوه رسانه های کذاییشان دمیدند که نظام ایران اهل تقلب است و به آرای مردم احترام نمی گذارد تا شاید بتوانند مردم را از مشارکت های بعدی دلسرد کنند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه حضور هوشیارانه مردم همه تلاش های دشمن را بی نتیجه گذاشت ادامه داد: مشارکت آحاد جامعه نشان داد که مردم به نظام انتخاباتی خود اعتماد کامل دارند و نظام اسلامی در نظر مردم ایران پاک ترین و امانت دار ترین نظام هاست.

وی همچنین به تحریم های سخت گیرانه استکبار علیه ملت ایران اشاره کرده و بیان کرد: دشمنان، خود اعلام کردند که این تحریم ها برای خسته کردن مردم و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است. اما حماسه 24 خرداد نشان داد مردم ایران نه تنها خستگی ناپذیرند، بلکه هر چه قدر فشارها بیشتر شود نشاط آنها بیشتر می شود و هرقدر جو سازی های دشمن علیه نظام بیشتر شود عشق و ارادت و اطاعت مردم نسبت به امام خامنه ای افزون می گردد.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج، نتیجه انتخابات را افزایش اقتدار و صلابت مردم و نظام اسلامی دانسته و خاطر نشان کرد: این حماسه بزرگ درسهای فراوانی دارد، که به موقع باید به آن پرداخت و از جمله آنها، این است کسانی که می پنداشتند به خاطر عدم احراز صلاحیت آنان، مشارکت ها کاهش خواهد یافت بطلان پندارهای خود را به نظاره نشستند و آنها که مدعی تقلب بودند، خود شاهدند که نظام به چه صداقتی حافظ آرای مردم است.

وی با اشاره به تحقق حماسه سیاسی در انتخابات روز گذشته و انتخاب رییس جمهور در دور اول یا دوم، اظهار داشت: تکمیل حماسه سیاسی ملت، ایستادگی در مقابل آمریکا و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی در دفاع از حق مسلم انرژی هسته ای است که همه کاندیداها پایبندی خود به آن را صریحاً اعلام کردند و این مهم به انجام نخواهد رسید مگر با تحقق حماسه اقتصادی و بهره گیری از همه ظرفیت های ملی برای خنثی کردن تحریم ها و ایجاد یک نظام الگوی ایرانی اسلامی به عنوان زیر ساخت تمدن نوین اسلامی.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تقدیر از حضور با شکوه و غرور آفرین مردم در انتخابات روز گذشته تصریح کرد: مقدمه همه اینها تبریک و تشکر از رهبری و ملت است. ملتی که همه سختی ها را به جان خریده و یک سر سوزن از آرمانهای بلند خود عقب ننشسته، و حتی یک لحظه نظام و امام خود را تنها نگذاشته و نقش آفرین اصلی این حماسه است.

وی در ادامه افزود: بالاترین تشکر، پایبندی همه کاندیداها به وعده ها و قول هایی است که به مردم دادند؛ وعده هایی داده شد و همه آنها نزد ملت ثبت شده که باید توسط همه کاندیداها عملی شود و اولین آنها پایبندی به قانون است.

سردار نقدی با قدردانی و ارج گذاری نعمت بی بدیل ولایت، اظهار داشت: تنها و تنها این ولایت فقیه است که می تواند در حساس ترین نقطه دنیا که همه اطراف آن در جنگ و خونریزی است نظامی را در اوج اقتدار ملی و بین المللی در امنیت و آرامش و در عین صفا و صمیمیت میان مردمان آن و به شیوه ای مردم سالارانه و با ثبات روز افزون به پیش برد و هر روز دستاوردی بزرگتر و موفقیتی آبرومندتر برای ایران کسب کند.

وی در پایان ضمن گرامی داشت یاد و نام جاودان امام راحل و شهیدان سرافراز کشورمان بیان کرد: موهبت بزرگ ولایت فقیه ارمغان آن امام راحل عظیم الشان است که منشأ همه این خیرات و برکات شد و مرهون مجاهدت شهیدانی است که با خون خود این نعمت عظیم را پاسداری کردند.