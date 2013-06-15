پاکسازی سطح شهر دماوند از تبلیغات انتخاباتی

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات افزود: انسان به واسطه عقل و خردی که دارد می تواند محیط پیرامون خویش را به خواست خود تغییر دهد و به واسطه این جایگاه، با توجه به تکالیف قانونی که در جامعه بر عهده دارد علاوه بر اختیارات، لازم است به تکالیف خویش نیز پایبند باشد تا بر اساس مر قانون در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... مؤثر باشد.

وی عنوان داشت: انتخاب مدیران فرادستی توسط خود مردم یکی از با ارزش ترین ارکان این حماسه سیاسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که مردم با حضور خود در انتخابات روز گذشته نشان دادند که در تمام صحنه های نظام خود تصمیم گیرنده هستند.

همتی ادامه داد: حضور ملت ایران در حماسه 24 خرداد ماه با توجه به شرایط کنونی کشور نقش مؤثری در خنثی کردن اهداف شوم دشمن داشت و ملت ایران با حضور در انتخابات، برگ زرین دیگری را در تاریخ کشور خلق کردند.

وی بیان کرد: گرچه غرب با دسیسه و توطئه قصد تخریب ارزشها و آرمانهای نظام را داشت، ولی ملت ایران با حضور همیشگی خود این توطئه ها را خنثی کرده و قواعد دموکراسی را در ایران با توجه به آموزه های دینی به عینیت رسانده است.

این مدیر شهری در خصوص حضور پرشور و شعور ملت ایران و نیز مردم شهرستان دماوند گفت: مردم ولایتمدار شهرستان دماوند از همان ساعات ابتدایی روز 24 خرداد ماه با حضور در پای صندوقهای رأی حضور حماسی خویش را نشان دادند.

وی در خصوص پاکسازی سطح شهر از تبلیغات انتخاباتی گفت: طی چند روز آینده سطح شهر دماوند از بنرها و پوسترهای تبلیغاتی پاکسازی خواهد شد.

همتی اضافه کرد: بعد از پاکسازی این تبلیغات از سطح شهر در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، سازه های تبلیغاتی در سطح شهر تعبیه خواهد شد.