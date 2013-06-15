شمارش آراء ریاست جمهوری در اصفهان به اتمام رسید/ مشارکت بالای 73 درصدی

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لحظاتی پیش شمارش این آراء در اصفهان تمام شد.

وی ادامه داد: مردم اصفهان باری دیگر برگ زرینی را در تاریخ اصفهان به ثبت رساندند و در واقع آنها با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رای رئیس جمهور منتخب خود را انتخاب کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تصریح کرد: در واقع انتخابات روز گذشته یک گام رو به جلو برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بوده است.

اسماعیلی همچنین به درصد مشارکت مردم اصفهان در انتخابات نیز اشاره کرد و بیان داشت: در مجموع نزدیک به دومیلیون و 400 هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که مشارکت بالای 73 درصدی مردم اصفهان در انتخابات را نشان می‌دهد.