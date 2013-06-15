  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

استان هرمزگان به خودکفایی در تولید آرد رسید

استان هرمزگان به خودکفایی در تولید آرد رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور گفت: امسال با راه‌اندازی دو کارخانه تولید آرد جدید در هرمزگان این استان در زمینه تولید آرد به خودکفایی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عابدی بیان داشت: این کارخانه ها برای تامین آرد مرغوب و جلوگیری از سو استفاده واسطه ها  و افزایش توان تولید استان راه اندازی شدند.

وی گفت: با ارتقای کارخانه های استان به شش واحد، هرمزگان آرد را به استانهای همجوار نیز آرد ارسال می کند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور افزود: نیمی از  گندم های مورد نیاز کارخانه های آرد سازی هرمزگان از گندم تولیدی استان و بقیه وارداتی است.

عابدی گفت: این کارخانه ها با توان تولیدی ۱۶ هزار تن در ماه، در شهرستانهای بندرعباس، میناب، حاجی آباد و رودان قرار دارند.

وی با اشاره به افزایش نیافتن نرخ آرد گفت: متقاضیان استانهای دیگر برای تهیه آرد از هرمزگان باید تاییده اداره غله استانشان را به همراه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور گفت: امسال نرخ  انواع آرد مصرفی نانوایی ها هر کیسه ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان تا۲۳هزار تومان است.

پارسال۵۰ هزار تن  آرد از استانهای دیگر وارد هرمزگان شد.

 

 

کد مطلب 2076981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها