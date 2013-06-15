استان هرمزگان به خودکفایی در تولید آرد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عابدی بیان داشت: این کارخانه ها برای تامین آرد مرغوب و جلوگیری از سو استفاده واسطه ها و افزایش توان تولید استان راه اندازی شدند.

وی گفت: با ارتقای کارخانه های استان به شش واحد، هرمزگان آرد را به استانهای همجوار نیز آرد ارسال می کند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور افزود: نیمی از گندم های مورد نیاز کارخانه های آرد سازی هرمزگان از گندم تولیدی استان و بقیه وارداتی است.

عابدی گفت: این کارخانه ها با توان تولیدی ۱۶ هزار تن در ماه، در شهرستانهای بندرعباس، میناب، حاجی آباد و رودان قرار دارند.

وی با اشاره به افزایش نیافتن نرخ آرد گفت: متقاضیان استانهای دیگر برای تهیه آرد از هرمزگان باید تاییده اداره غله استانشان را به همراه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور گفت: امسال نرخ انواع آرد مصرفی نانوایی ها هر کیسه ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان تا۲۳هزار تومان است.

پارسال۵۰ هزار تن آرد از استانهای دیگر وارد هرمزگان شد.