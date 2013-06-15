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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۵

زارع به مهر خبر داد:

هوای قم در روزهای آینده غبارآلود می شود/ دمای بالای 40 درجه

هوای قم در روزهای آینده غبارآلود می شود/ دمای بالای 40 درجه

قم-خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از غبارآلود بودن هوای قم در روزهای آینده خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هوای قم صاف اندکی غبارآلود است و در برخی از ساعات شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی ادامه داد: از آنجایی که جهت وزش باد شرقی به غربی است هوا در روزهای آینده غبارآلود خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه دمای هوای امروز گرم تر می شود افزود: از امروز هوا ثابت می شود و از روز سه شنبه هوا خنک تر می شود.

وی بیان کرد: دمای هوای امروز بالای 40 درجه است اما از دوشنبه به زیر 40 درجه می رسد.

زارع با اشاره به اینکه غبارآلودگی هوا از امروز آغاز شده است افزود: وزش باد امروز بین 25 تا 40 کیلومتر بر ساعت است.

کد مطلب 2076993

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