انتشار فراخوان همایش ملی "نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی" در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر هاشمی راد با اعلام این خبر گفت: "اقتصاد مقاومتي" از جمله اصطلاحاتي است كه رهبر معظم انقلاب بعد از عبارت "جهاد اقتصادي" به عنوان مأموريت و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان يك راهبرد دائمي ترسيم نمودند.

وی سبک زندگی را یکی از مهمترین عناصر فرهنگ ساز و تأثیرگذار بر مسائل مهم زندگی اجتماعی افراد جامعه دانست و افزود: برای دستیابی به کشوری با الگوهای نوین اسلامی، مطالعه و بهبود سبک های زندگی آحاد جامعه ضروری است و برای نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه نیز قبل از هر چیز باید شاخص ها و مولفه های سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را احصا نمود.

هاشمی راد تصریح کرد: همایش ملی "نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی" به دنبال آن است تا مولفه‌های سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را مورد مطالعه قرار داده و راهکارهای مقتضی برای دستیابی به اهداف مد نظر را شناسایی و تبیین نماید.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با اشاره به برنامه زمانی این همایش گفت: زمان برگزاری همایش آذر ماه سال جاری است و محققان، صاحب نظران، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب، دانشجویان و سایر علاقه مندان از سراسر کشور می توانند مقالات خود را تا 30 مهرماه سال جاری به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

وی با اشاره به محورهای همایش اعلام کرد: "تبیین شاخص‌ها و مولفه‌های سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی"، "سبک‌ها و الگوهای مصرف و اقتصاد مقاومتی"، "سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی؛ موانع و تنگناها"، "گسست نسلی؛ سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی"، "عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی"، "تأثیر و نقش خانوده در نوع سبک زندگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی"، "تأثیر رسانه ها بر سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی"، "اقتصاد مقاومتی و نقش آن در سبک زندگی"، "جایگاه مقاومت فرهنگی در عرصه های اقتصادی"، "نقش نهادهای اجتماعی در سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی" و "نقش جوانان در سبک زندگیِ متناسب با اقتصاد مقاومتی" از جمله محورهای این همایش است.

هاشمی راد یادآور شد: علاقه مندان برای شرکت در این همایش ملی می توانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیکی cul.alborz@acecr.ac.ir یا ارسال پستی لوح الکترونیکی حاوی فایل مقاله، به نشانی؛ استان البرز، کرج، میدان آزادگان، ابتدای خیابان بسیج، نبش خیابان شهید شجاعی، پلاک 4، جهاددانشگاهی استان البرز ارسال نمایند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: پس از داوری، مقالات برگزیده و برتر برای ارائه در همایش انتخاب شده و در نهایت، مقالات پذیرش شده در قالب مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

وی در پایان گفت: علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شیوه نامه ارسال مقالات و سایر جزئیات همایش می توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی www.eghtesad.jalborz.ir مراجعه نموده یا با شماره تلفن 34505151 - 026 و 32544281 - 026 تماس بگیرند.