به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، پیش از برگزاری نشست جی 20 که قرار است ماه نوامبر آینده در شهر کن برگزار شود، به طرح حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان در اینترنت خواهد پرداخت.

به گفته وی این ایده در حقیقت تلاشی برای پیشرفت با یکدیگر است، نه ایستادن یک نفر در برابر دیگران. او گفته است قصدش از این کار کسب دستاوردی مدنی بیشتر است.

وی در سخنرانی جدیدی که در مرکز فرهنگ، آموزش و تحقیقات رسانه‌های فرانسه ایراد کرد، بر این مسئله تاکید کرده و می‌گوید، امکان ندارد باز هم تصویر، موسیقی و متن به صورت غیرقانونی از اینترنت برداشت شود بدون این که حقوق مالکان اصلی آن‌ها پراخت شود.

سارکوزی که به تازگی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد، آنجا نیز بر این مسئله تاکید کرد و گفت: این مسئله باید دغدغه دولتمردان و افراد سیاسی هم باشد.

فرانسه امسال ریاست نشست‌های جی 8 و جی 20 را برعهده دارد و میزبان این دو نشست است. در کنار این، انجمن ناشران فرانسه (SNE) ممکن است با «هادوپی» که مسوولیت فعالیت‌های ضدسرقت اینترنتی را برعهده دارد، قراردادی برای احقاق حقوق اینترنتی نویسندگان و مالکان اثر امضا کند.

با وجود اینکه کتاب‌های الکترونیک در سال گذشته تنها 3 درصد آمار فروش کتاب را در اختیار دارند، اما احقاق حقوق نویسندگان آنها و جلوگیری از دانلود غیرقانونی یکی از مسایل نویسندگان فرانسوی است.