تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاه علامه تا 15 شهریور/ به خوابگاه خصوصی اعتقاد نداریم

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجمیع خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای تجمیع خوابگاه‎ها ابتدا باید زمینی تهیه کرده و سپس برای ساخت آن بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

تجمیع خوابگاه‌های دانشگاه علامه در دستور کار نیست

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر برای تهیه زمین و ساخت خوابگاه‌ها نیاز به اختصاص اعتبارات ویژه‌ای است که این مساله در حال حاضر امکان پذیر نیست.

اختصاص 800 تا یک میلیارد تومان اعتبار ویژه تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها

شریعتی از تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد و یادآور شد: هر ساله خوابگاه‌های دانشگاه علامه تعمیر و تجهیز می‌شوند، فاضلاب‌ها تعمیر شده، ساختمان‌ها نقاشی شده و پس از سمپاشی نظافت عمومی خوابگاه‌ها انجام می‌گیرد و نقاطی که نیاز دارد تعمیرات انجام می‌شود.

آغاز کلاس‌های درس دانشگاه علامه از 15 شهریور

وی بودجه اختصاص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها را 800 تا یک میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تعمیر و تجهیزات تا 15 شهریور که آغاز کلاس‌های دانشگاه علامه خواهد بود انجام می‌شود.

ارایه خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه

وی در مورد وضعیت خوابگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان در مهر 93-92 گفت: به دانشجویان شبانه خوابگاه ارایه نمی شود به دانشجویان روزانه به ویژه دانشجویان دختر خوابگاه ارایه می شود چون به اسکان دانشجویان دختر حساس هستیم.

ارایه خوابگاه به بخش خصوصی را باور ندارم

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درباره اختصاص خوابگاه‌ها به بخش خصوصی هم گفت: ارایه خوابگاه به بخش خصوصی را به نوعی خیلی باور نداریم، چون در مسایل فرهنگی به ویژه در مسایل مربوط به خواهران مشکل ایجاد می شود.

وی ادامه داد: افرادی برای بخش خصوصی اقدام می کنند به منافع و سودجویی اهمیت می دهند، ممکن است افراد دیگری را هم در خوابگاه پذیرش کنند که هم شان دانشجویان نباشد و این مساله تبعات خاص خود را دارد .

وی تاکید کرد : در زمینه واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی هنوز اقدام نکرده ایم و اگر خوابگاه خودگردانی هم می خواهد به وجود آید باید تحت مدیریت دانشگاه و با رعایت اصول فرهنگی ایجاد شود.