آخرین خبرها از اوضاع مالی تیم دورودی/ مشتری "گهر" دوشنبه می رسد

مدیرعامل باشگاه گهر دورود در گفتگو با خبرنگار مهر از قطعی شدن اوضاع مالی باشگاه تا پایان روز دوشنبه خبر داد.

اسماعیل حیدرپور گفت: اواخر هفته ی گذشته جلسه ی بسیار خوبی را با چند تن از پیشکسوتان فوتبال دورود که مقیم تهران هستند برگزار کردیم که دستاوردهای خوبی داشت.

وی افزود: همچنین در ادامه ی این جلسه همانطور که قبلا اعلام کرده بودم با مدیرعامل یک شرکت اقتصادی متمول که برای خرید باشگاه اعلام آمادگی کردند به نتایج مثبتی رسیدیم.

مدیر عامل گهر دورود عنوان کرد: مسئولین این شرکت اقتصادی علاقه ی زیادی به لرستان و مردم آن دارند و با این شرط که گهر با همان نام خود در رقابت ها حضور داشته باشد و این که قطعا در شهر دورود باشد برای خرید باشگاه آمادگی خود را اعلام کردند.

حیدرپور گفت: طی این جلسه مقرر شد روز دوشنبه جلسه ای را برای قطعی شدن خرید و واگذاری آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: ضمن این که اسپانسر سابق باشگاه نیز اعلام آمادگی کرده است در صورتیکه باشگاه به خریدار جدید واگذار نشود هزینه های شرکت در لیگ را پرداخت کند.

مدیرعامل باشگاه گهر دورود ضمن ابراز امیدواری برای حضوری مقتدرانه در لیگ دسته اول کشور از برگزاری جلسه با هواداران و مسئولین شهرستان دورود در هفته ی گذشته خبر داد و گفت: هفته ی گذشته جلسه ی خوبی را در دورود داشتیم که علاقمندان زیادی در آن حضور داشتند.

وی ادامه داد: مسئولان شهرستان دورود نیز اعلام آمادگی کردند تا جایی که مقدور باشد برای موفقیت گهر در فصل آینده لیگ دسته اول تلاش کنند. ضمن این که اگر قرارداد خرید باشگاه توسط شرکتی که عنوان کردم قطعی شود با شناختی که از اوضاع اقتصادی این شرکت و دید و علاقه ی مدیران آن به فوتبال و مردم لرستان دارم مطمئن هستم مشکلات مالی باشگاه برای همیشه حل خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: روز دوشنبه تکلیف بودجه ی فصل آینده مشخص خواهد شد و پس از آن برای کادر فنی جدید باشگاه از بین گزینه های موجود و برنامه های آماده سازی تیم تصمیمات نهایی را خواهیم گرفت.