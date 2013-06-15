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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

از سوی فيلا؛

برترین آزادکاران جهان در ماه ژوئن معرفي شدند

برترین آزادکاران جهان در ماه ژوئن معرفي شدند

رده بندی برترین آزادکاران جهان در ماه ژوئن از سوی فدراسیون جهانی کشتی (فيلا) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، طبق رده بندی جدید فیلا برخي از آزادكاران ما در همان جايگاه قبلي باقي ماندند و برخي ديگر به جمع اين آزادكاران اضافه شدند.

بر اين اساس حسن رحیمی دوازدهم (55 کیلوگرم) ، مسعود اسماعیل پور پنجم (60 کیلوگرم)، مهدی تقوی یازدهم (66 کیلوگرم)، صادق گودرزی چهارم (74 کیلوگرم)، میثم مصطفی جوکار ششم و احسان امینی دوازدهم (84 کیلوگرم)، حامد تاتاری پانزدهم (96 کیلوگرم) و پرویز هادی دوازدهم (120 کیلوگرم) هستند.

جایگاه مسعود اسماعیل پور و صادق گودرزی تغییری نکرده است، ضمن این که نام میثم مصطفی جوکار، حامد تاتاری و پرویز هادی به تازگی به رنکینگ اضافه شده است.

کد مطلب 2077016

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