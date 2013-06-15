برترین آزادکاران جهان در ماه ژوئن معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، طبق رده بندی جدید فیلا برخي از آزادكاران ما در همان جايگاه قبلي باقي ماندند و برخي ديگر به جمع اين آزادكاران اضافه شدند.

بر اين اساس حسن رحیمی دوازدهم (55 کیلوگرم) ، مسعود اسماعیل پور پنجم (60 کیلوگرم)، مهدی تقوی یازدهم (66 کیلوگرم)، صادق گودرزی چهارم (74 کیلوگرم)، میثم مصطفی جوکار ششم و احسان امینی دوازدهم (84 کیلوگرم)، حامد تاتاری پانزدهم (96 کیلوگرم) و پرویز هادی دوازدهم (120 کیلوگرم) هستند.

جایگاه مسعود اسماعیل پور و صادق گودرزی تغییری نکرده است، ضمن این که نام میثم مصطفی جوکار، حامد تاتاری و پرویز هادی به تازگی به رنکینگ اضافه شده است.