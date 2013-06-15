نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای نوشهر مشخص شد

محمد علی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بین 48 کاندیدا شهر نوشهر، هفت نفر توانستند حائز اکثریت آرا برای تصاحب پارلمان شهری نوشهر شوند.

وی افزود: بر این اساس عیسی رمضانی، مهدی توکلی، شعله مصطفی پور، علی اکبر اسماعیل نژاد، مجید حزایی، شروین نوشین به عنوان منتخبان مردم نوشهر مشخص شدند.

قمی بیان داشت: 112 درصد از مردم نوشهر در انتخابات 24 خرداد مشارکت کردند.

فرماندار نوشهر با اشاره به اینکه در شهر کجور 5 نامزد رای پارلمان چهارم شهری شورا شدند، افزود: حجت رویانیان، فرمان سیاسرانی، حامی چراغیان، زینت کاظمی و حسین کاظمی منتخبان شورای شهر پول شدند.

قمی گفت: بهجت شیخ الاسلامی، الله قلی خزایی و محمد رضا مشایخ منتخبhk شورای شهر پول شهرستان نوشهر شدند.

930 نامزد شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره چهارم نوشهر با هم رقابت کردند.