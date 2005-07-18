به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كن موروني كميسيرپليس نيوسات ولزدراين باره گفت : پليس بايدمشخص كند كه آيا قوانين موجود نقض شده است يانه ؟
سخنگوي دادستان كل اين منطقه نيزاعلام كرد : دولت نيو سات ولز نيز با كتابفروشيهايي كه قوانين را نقض كرده اند برخورد مي كند .
وي افزود : تحقيقات درباره فروش كتابهاي تروريستي در حيطه وظايف سازمانهاي اطلاعاتي استرالياست .
روزنامه انگليسي ديلي تلگراف درگزارشي نوشت : يك كتابفروشي اسلامي درمنطقه ليكمبا ( حومه مسلمان نشين واقع درجنوب شرقي سيدني ) كتابي تحت عنوان " دفاع از سرزمينهاي اسلامي " مي فروشد، تاييديه اسامه بن لادن رهبر القاعده برروي جلد آن به چشم مي خورد .
اين روزنامه همچنين مي نويسد : اين كتاب توسط شيخ عبدالله اعظم كه گمان مي رود در بمب گذاري دهه 1980 كشته شد، نوشته شده است و به بحث درباره كارايي بمب گذاريهاي انتحاري مي پردازد. در بخشهايي از اين كتاب آمده است : شكل آن معمولا اين روزها اينگونه است كه بدن كسي و يا يك وسيله نقليه يا يك چمدان با مواد منفجره بسته مي شود و سپس به تجمعي از دشمن وارد و منفجر مي شود .
در گزارش اين روزنامه انگليسي آمده است : بن لادن تاييديه اي را با اين مضمون روي جلد اين كتاب نوشته است : زنان به خودشان ثابت كرده اند كه تنها قادر به دنيا آوردن بچه براي مراني مانند اين نويسنده نيستند .
كتاب ديگري تحت عنوان "عدم تعهد اخلاقي " توسط محمد عبدالسلام به چاپ رسيد كه با نقل قولهايي از قرآن كريم به ظاهر از شركت در حملات انتحاري حمايت كرده است .
دراين كتاب مي خوانيد : در واقع اختلاف بزرگي بين كساني كه به علت ناتواني دربدوش كشيدن مشكلات زندگي به زندگي خود پايان مي دهند و كساني كه در راه خدا كشته مي شوند، وجود دارد .
بنابر اين گزارش، كتاب ديگري توسط يك مهاجر استراليايي به نام عمر حسن تحت عنوان "غرب جنايتكار" نوشته شد كه در آن استراليا را به عنوان سرزمين تبعيض ، آدم كشي ، مواد مخدر، روسپي گري و قمار تشريح مي كند .
بنابراين گزارش همچنين پليس انگليس كتابفرشيهاي اسلامي ليدز درحومه لندن كه توسط دوتن ازبمب گذاران حادثه لندن مورد بازديد قرار گرفت را مهر و موم كرده است .
به بهانه وجود برخي منابع حمايت كننده از اقدامات بن لادن
پليس استراليا تحقيقات در باره فروش كتابهاي تروريستي در سيدني را آغاز كرد
پليس استراليا امروز تحقيقات درباره گزارشهايي مبني بر اينكه كتابفروشيهاي سيدني كتابهايي كه به بمب گذاريهاي انتحاري مي پردازد و مورد حمايت اسامه بن لادن رهبر القاعده است، را آغاز كرده است .
به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كن موروني كميسيرپليس نيوسات ولزدراين باره گفت : پليس بايدمشخص كند كه آيا قوانين موجود نقض شده است يانه ؟
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