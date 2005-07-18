پليس استراليا تحقيقات در باره فروش كتابهاي تروريستي در سيدني را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كن موروني كميسيرپليس نيوسات ولزدراين باره گفت : پليس بايدمشخص كند كه آيا قوانين موجود نقض شده است يانه ؟



سخنگوي دادستان كل اين منطقه نيزاعلام كرد : دولت نيو سات ولز نيز با كتابفروشيهايي كه قوانين را نقض كرده اند برخورد مي كند .



وي افزود : تحقيقات درباره فروش كتابهاي تروريستي در حيطه وظايف سازمانهاي اطلاعاتي استرالياست .



روزنامه انگليسي ديلي تلگراف درگزارشي نوشت : يك كتابفروشي اسلامي درمنطقه ليكمبا ( حومه مسلمان نشين واقع درجنوب شرقي سيدني ) كتابي تحت عنوان " دفاع از سرزمينهاي اسلامي " مي فروشد، تاييديه اسامه بن لادن رهبر القاعده برروي جلد آن به چشم مي خورد .



اين روزنامه همچنين مي نويسد : اين كتاب توسط شيخ عبدالله اعظم كه گمان مي رود در بمب گذاري دهه 1980 كشته شد، نوشته شده است و به بحث درباره كارايي بمب گذاريهاي انتحاري مي پردازد. در بخشهايي از اين كتاب آمده است : شكل آن معمولا اين روزها اينگونه است كه بدن كسي و يا يك وسيله نقليه يا يك چمدان با مواد منفجره بسته مي شود و سپس به تجمعي از دشمن وارد و منفجر مي شود .



در گزارش اين روزنامه انگليسي آمده است : بن لادن تاييديه اي را با اين مضمون روي جلد اين كتاب نوشته است : زنان به خودشان ثابت كرده اند كه تنها قادر به دنيا آوردن بچه براي مراني مانند اين نويسنده نيستند .



كتاب ديگري تحت عنوان "عدم تعهد اخلاقي " توسط محمد عبدالسلام به چاپ رسيد كه با نقل قولهايي از قرآن كريم به ظاهر از شركت در حملات انتحاري حمايت كرده است .



دراين كتاب مي خوانيد : در واقع اختلاف بزرگي بين كساني كه به علت ناتواني دربدوش كشيدن مشكلات زندگي به زندگي خود پايان مي دهند و كساني كه در راه خدا كشته مي شوند، وجود دارد .



بنابر اين گزارش، كتاب ديگري توسط يك مهاجر استراليايي به نام عمر حسن تحت عنوان "غرب جنايتكار" نوشته شد كه در آن استراليا را به عنوان سرزمين تبعيض ، آدم كشي ، مواد مخدر، روسپي گري و قمار تشريح مي كند .



بنابراين گزارش همچنين پليس انگليس كتابفرشيهاي اسلامي ليدز درحومه لندن كه توسط دوتن ازبمب گذاران حادثه لندن مورد بازديد قرار گرفت را مهر و موم كرده است .