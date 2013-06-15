برگزاري نشست علمي «عليت و علم تاريخ»‌ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاري اين نشست، توسعه مطالعات ميان رشته اي، امكان سنجي ورود پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مطالعات فلسفي در قلمرو تاريخ و فعاليتهاي مشترك ميان گروه هاي پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ذكر شده است.

قلمروهايي از تاريخ پژوهي كه از نظريه هاي عليت تأثير پذيري دارند به عنوان محور اصلي اين نشست علمي مطرح است.

سئوالاتي مانند آيا تفاوت نظريه هاي عليت به تأثيرگذاري هاي متفاوت در علم تاريخ مي انجامد؟ و نقش علوم تجربي در اجتهاد تاريخي چست؟ از جمله پرسشهايي است كه در اين نشست علمي دكتر محمد فتحعلي خاني، عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمين سعيد بهمني، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي به عنوان سخنران و ارائه كننده بحث، مي كوشند بدانها پاسخي درخور بدهند.

همچنين دبير نشست ياد شده سيد ضياءالدين ميرمحمدي است كه چهارشنبه 29 خرداد از ساعت 11 تا 12:30 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم پرديسان، بلوار دانشگاه برگزار مي شود و شركت عموم علاقه مندان در آن آزاد است.