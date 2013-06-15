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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

محمدی به مهر خبرداد:

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهرستان قصرشیرین اعلام شد

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهرستان قصرشیرین اعلام شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری قصرشیرین از اعلام اعضای شورای اسلامی شهرستان قصرشیرین خبرداد.

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان شمارش آرای شورای شهر در شهرستان قصرشیرین خبرداد و گفت: بر این اساس پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل شورای شهر قصرشیرین انتخاب شدند.

وی افزود: طبق آرا به دست آمده سیامک الیاس پور، روح اله مرادی، فریبرز زنگنه، محمدرضا طیاری و حسین حسینی زاده به عنوان اعضای اصلی شورای شهر قصرشیرین انتخاب شدند.

محمدی گفت: بر این اساس  کیقباد کفاشیان، شمس اله شهبازی و جبار ناصری فر به عنوان اعضا علی البدل شورای شهر قصرشیرین انتخاب شدند.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین حضور مردم شهرستان قصرشیرین در پای صندوق های رای را بسیار باشکوه دانست و گفت: به لطف خدا و همت مردم حماسه سیاسی در قصرشیرین خلق شد.

کد مطلب 2077038

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