حضور حماسی ملت توطئه دشمن برای از اعتبار انداختن انتخابات را خنثی کرد

سردار یدالله جوانی، مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت در 24 خرداد گفت: حضور مردم در 24 خرداد پای صندوق های رای به گونه ای بود که نی توان گفت حماسه سیاسی موردنظر رهبری اتفاق افتاد و مردم بار دیگر شگفتی آفرید.

وی افزود: جهان با این حضور ملت غافلگیر و توطئه بزرگ علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران خنثی شد؛ طی 4 سال اخیر و به خصوص بعد از فتنه 88 دشمن تلاش های بسیاری کرد که انتخابات را در ایران از اعتبار انداخته و سلامت و آزاد بدون آن را بی اعتبار کند تا با این کار فضایی ایجاد کند که مردم با صندوق های رای قهر کنند.

جوانی ادامه داد: رهنمودها و هدایت های رهبری در چنین شرایطی زمینه ای را فراهم کرد که حضور گسترده و پرشور و نشاط ملت محقق شده و همان حماسه مورد نظر رهبری تحقق یابد.