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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

ذاکری:

تجلی سمفونی وحدت در ایران کوچک ستودنی بود

تجلی سمفونی وحدت در ایران کوچک ستودنی بود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز مشارکت مردم استان البرز را در انتخابات 24 خرداد ماه شایسته تقدیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر هادی ذاکری استان البرز را روز گذشته دیدنی توصیف کرد و گفت: به واقع مشارکت پر شور و شعور مردم استان البرز  و صف های طولانی در پای صندوق های رأی تجلی از سمفونی وحدت را یادآور می شد.

وی افزود: حضور مردم موج توفنده ای در برابر  مرداب رو به قهقرای نظام سلطه و استکبار جهانی بود.

هادی ذاکری از تمامی عوامل برگزاری انتخابات قدردانی کرد و گفت: مردم ایران کوچک دست در دست یکدیگر  واژه حماسه سیاسی را با قلم های زرین شان در دفتر پر افتخار این سرزمین نگاشتند و البرز را بار دیگر سرافراز ساختند.

کد مطلب 2077044

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