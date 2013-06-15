تجلی سمفونی وحدت در ایران کوچک ستودنی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر هادی ذاکری استان البرز را روز گذشته دیدنی توصیف کرد و گفت: به واقع مشارکت پر شور و شعور مردم استان البرز و صف های طولانی در پای صندوق های رأی تجلی از سمفونی وحدت را یادآور می شد.

وی افزود: حضور مردم موج توفنده ای در برابر مرداب رو به قهقرای نظام سلطه و استکبار جهانی بود.

هادی ذاکری از تمامی عوامل برگزاری انتخابات قدردانی کرد و گفت: مردم ایران کوچک دست در دست یکدیگر واژه حماسه سیاسی را با قلم های زرین شان در دفتر پر افتخار این سرزمین نگاشتند و البرز را بار دیگر سرافراز ساختند.