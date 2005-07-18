داني داركو، ارثيه شوم، شكاك، زن خطرناك، شهردرآتش و 4 فيلم ديگر

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، درادامه برنامه هاي مدون اين موسسه پيرامون تامين ساعات فراغت خانواده هاي محترم درتابستان 84، 9 فيلم جديد ايراني وخارجي به شكل وسيع درهفته دوم تابستان درفروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي ازسوي اين موسسه توزيع شد .

برپايه اين گزارش، فيلم هاي سينمايي "كلاغ قرمز"، محصول ايران با موضوع داستاني وجنايي ، "ميدان واشنگتن" ، با بازي جنيفرجيسون لي ، آلبرت فيني وبن چاپلين با موضوع داستاني وعاطفي ، "ارثيه شوم" ، با بازي آجي دوگان ،تابو، آمريش پوري با موضوع حادثه اي ، "آلاسكا " با بازي چارلتون هستون ، تورا بيرچ با موضوع داستاني وعاطفي ، "ناقوس بيگناهان " ، با بازي چاك نوريس ، كري اسكات باموضوع داستاني وجنايي ، "زن خطرناك " با بازي دبورا وينگروباربارا هرشي با موضوع داستاني واجتماعي ، "شكاك " با بازي شاهرخ خان ، سلمان خان، مادوري ديسكيت و آيشواريا راي، با موضوع داستاني وعاطفي، "شهردرآتش " با بازي جان برادلي وآيس تي با موضوع حادثه اي و "داني داركو" با بازي دروباريمور، جك سيلن هال با موضوع داستاني تخيلي عناوين نه فيلمي هستند كه درهفته دوم تابستان 84درقالب فيلم هاي ويديويي VHS لوح فشرده VCDولوح فشرده ديجيتالي DVD به شبكه نمايش خانگي عرضه شده اند.



اين گزارش به نقل ازروابط عمومي موسسه رسانه هاي تصويري حاكي است : دركنارعرضه فيلم هاي ياد شده فعاليت موسسه رسانه هاي تصويري به منظورتوليد وعرضه محصولات جديد درشبكه نمايش خانگي نيزادامه خواهد داشت. ضمن اينكه علاقه مندان مي توانند با مراجعه به فروشگاه مركزي موسسه رسانه هاي تصويري فروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي تماس با ويديو پيك رسانه و يا مراجعه به پايگاه اينترنتي موسسه به آدرس www.rasaneha.com ضمن كسب اطلاعات بيشتر درخصوص فيلم هاي ياد شده نسبت به خريد عناوين مذكوراقدام نمايند .