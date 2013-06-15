زمان مصاحبه 18 رشته دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان مصاحبه 18 رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد شامل رشتههای جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، روانشناسی سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی است.
همچنین دیگر رشتهها شامل جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامهریزی محیطی، کتابداری و اطلاع رسانی، ریاضی-هندسه-توپولوژی، دستیاری رادیولوژی دامپزشکی، زبانشناسی همگانی، مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی-تصمیمگیری و خط مشی گذاری، مدیریت دولتی- رفتار سازمانی و مدیریت دولتی- مدیریت تطبیبقی و توسعه است.
دعوتشدگان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net نسبت به زمان دقیق مصاحبه اطلاع حاصل کنند.
مصاحبه شوندگان با آزمون باید همه سوابق علمی اعم از پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف خود را به ضمیمۀ ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد به همراه داشته باشند.
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