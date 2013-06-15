ثبت بیش از 4 هزار و 403 واقعه در سامانه ثبت وقایع جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی با اعلام این مطلب، اظهار داشت: در دوماهه ابتدای امسال سه استان، فارس، گیلان و اصفهان به ترتیب بیشترین عملکرد را در ثبت واقعه جاده ای به خود اختصاص دادند که بیشترین وقایع مربوط به تصادفات بوده است.

مدیرکل مرکز مدیریت راه های کشور در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه، گفت: اساس عملکرد این برنامه در ثبت وقایع جاده ای بر پایه انواع وقایع جاده ای است و این سامانه برای کاربران این امکان را فراهم می آورد تا با ثبت مشخصات تماس گیرنده، زمان تماس، انواع وقایع جاده ای از جمله تصادفات، انسدادهای مسیر و کارگاه های جاده ای، اعمال محدودیت های ترافیکی، وضعیت جوی نامساعد و هرگونه مشکل مشاهده شده در جاده را با جزئیات تمام ثبت و اقدامات انجام شده برای این واقعه را نیز وارد کنند.

وی افزود: برای هر کدام از وقایع ثبت شده یک کد پیگیری مستقل توسط نرم افزار صادر می شود که بتوان اقدامات بعدی انجام شده را ثبت و پیگیری کرد. ضمن آنکه ازطریق این نرم افزار می توان از پیامک وقایع حادث شده را به اطلاع مسئولان رسانده تا آنها اقدامات و تصمیمات لازم را در اسرع وقت اتخاذ کنند.

امانی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی شعب ادارات کل حمل و نقل و راه و شهرسازی مجهز به این سامانه هستند.