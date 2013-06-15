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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

مقدادی به مهر خبر داد:

برگزاری کارگاه حقوقی "حمایت از کودکان در معرض خطر" در دانشگاه مفید

برگزاری کارگاه حقوقی "حمایت از کودکان در معرض خطر" در دانشگاه مفید

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه مفید گفت: کارگاه حقوقی "حمایت از کودکان در معرض خطر" با حضور حقوقدانان در دانشگاه مفید برگزار می شود.

محمد مهدی مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای آموزش حقوق کودک و آشنایی بیشتر با حقوق کودکان پنجمین دوره های تخصصی حقوق با حضور 70 حقوقدان و روانشناسان حقوق کودک به صورت کارگاهی برگزار می شود.

وی بیان داشت: این کارگاه در 2 نوبت صبح و عصر و به صورت گروهی برگزار می شود و در ابتدای شروع این کارگاه یک استاد از دانشگاه تهران و یا  دانشگاه مفید سخنرانی خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: این کارگاه با همکاری یونیسف ایران و مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: علاقه مندان جهت ثبت نام تا ۲۹ خرداد ماه فرصت دارند به دفتر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید مراجعه و یا مشخصات خود را به mulegalclinic@gmail.com  ارسال کنند.

مدیر کیلینیک حقوقی دانشگاه مفید ابراز داشت: این دوره پنجمین دوره از کارگاه از کیلینیک حقوقی دانشگاه مفید است و دوره قبل با موضوع حقوق بشر و سه دوره اول آن هم با همین موضوع، حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و داخلی و بین المللی برگزار شده است.
 

کد مطلب 2077069

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