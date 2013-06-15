آغاز مرحله دوم اعتكاف علمي دانش آموزان خراسان رضوي

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مرحله دوم اعتکاف علمی دانش آموزان پایه های چهارم تا قبل از کنکور سراسری و دانش آموزان سوم متوسطه این استان پس از برگزاری امتحانات متوسطه انجام می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: اعتبار این دوره از سرفصل ابلاغ اعتبار مالی، مشارکت مالی دانش آموزان و کمک انجمن اولیا تامین خواهد شد.

فخریان تصریح کرد: این طرح در 4 مرحله نوروز، تابستان، قبل از امتحانات نهایی و کنکور سراسری برگزار می شود.

وی با اشاره به این که دوره دوم از بیستم مرداد ماه آینده برای پایه سوم اجرا می شود، بیان كرد: اعتکاف برای چهارمیها تا قبل از کنکور و با صلاحدید ادارات آموزش و پرورش انجام و توسط مدارس ابلاغ می شود.