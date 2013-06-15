ماموران انتظامی استان قزوین 11 سارق را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و لوازم قطعات آن در قزوین، ماموران پلیس آگاهی استان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: این ماموران در تحقیقات خود دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند که متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب 10 مورد سرقت داخل خودرو در قزوین معترف شدند.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری دو سارق داخل خودرو پنج مورد از این نوع سرقت را کشف کردند.



عسگری اضافه کرد: در اقدام دیگری ماموران کلانتری 13 نیز با دستگیری دو سارق موفق به کشف چهار مورد سرقت قطعات خودرو در این شهرستان شدند.



این مسئول عنوان کرد: همچنین با دستگیری یک سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره از سوی مأموران کلانتری 17 قزوین سه مورد از این نوع سرقت در این شهرستان کشف شد.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری چهار سارق و کشف پنج سرقت احشام از سوی مأموران انتظامی شهرستان آوج را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.