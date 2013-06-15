تيم دوچرخه سواري جوانان خراسان رضوي به رقابت هاي قهرماني كشور اعزام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مجتبي جاوداني ايراني نژاد اظهار كرد: رقابت هاي قهرماني دوچرخه سواري جوانان ایران در دو بخش سرعت و استقامت از 27 خردادماه به ميزباني استان مازندران آغاز خواهد شد.

دبير هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي با اشاره به حضور تيم 4 نفره خراسان رضوي در اين رقابت ها افزود: شهريار رودي و محمد نصرآبادي از نيشابور و كيوان ركاني و رامين موحد از مشهد برترين هاي رقابت هاي انتخابي 21 و 22 خردادماه، تركيب تيم دوچرخه سواري استان در رقابت هاي قهرماني جوانان كشور و انتخابي تيم ملي را تشكيل مي دهند.

جاوداني از غلامرضا نوري به عنوان مربي و ناصر كريمان به عنوان سرپرست این تیم نام برد و اظهار كرد: رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني جوانان كشور و انتخابي تيم ملي تا 29 خردادماه در رامسر ادامه خواهد داشت.