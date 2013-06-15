  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

جاوداني:

تيم دوچرخه سواري جوانان خراسان رضوي به رقابت هاي قهرماني كشور اعزام مي شود

تيم دوچرخه سواري جوانان خراسان رضوي به رقابت هاي قهرماني كشور اعزام مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: دبير هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي از حضور تيم 4 نفره دوچرخه سواري استان در رقابت هاي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي در رامسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مجتبي جاوداني ايراني نژاد اظهار كرد: رقابت هاي قهرماني دوچرخه سواري جوانان ایران در دو بخش سرعت و استقامت از 27 خردادماه به ميزباني استان مازندران آغاز خواهد شد.

دبير هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي با اشاره به حضور تيم 4 نفره خراسان رضوي در اين رقابت ها افزود: شهريار رودي و محمد نصرآبادي از نيشابور و كيوان ركاني و رامين موحد از مشهد برترين هاي رقابت هاي انتخابي 21 و 22 خردادماه، تركيب تيم دوچرخه سواري استان در رقابت هاي قهرماني جوانان كشور و انتخابي تيم ملي را تشكيل مي دهند.

جاوداني از غلامرضا نوري به عنوان مربي و ناصر كريمان به عنوان سرپرست این تیم نام برد و اظهار كرد: رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني جوانان كشور و انتخابي تيم ملي تا 29 خردادماه در رامسر ادامه خواهد داشت.

 

کد مطلب 2077082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها