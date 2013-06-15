بلوغ سیاسی و بصیرت ملت ایران باری دیگر تجلی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله عباسعلی سلیمانی و حاتم نارویی ضمن ابراز تشکر و قدر دانی از حضور مردم استان در پای صندوق های رای این حماسه اسلامی و ملی را پاسخ به یاوه گویانی دانستند که جمهوری اسلامی را بدون پشتوانه قلمداد می کردند.
در این بیانیه آمده است: «اراده جوشان و حماسه حضور و بصیرت والای ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در پای صندوقهای اخذ رای، یک حماسه اسلامی و ملی بود که خط بطلانی بر خیالهای بال و یاوه گوییهای مستکبران مداخلهجو که میخواستند جمهوری اسلامی را از پشتوانه مرمی خود جدا قلمداد کنند، کشید.
امتحان خطیر و حساسی که با حضور خردمندانه و مشارکت چشمگیر شما مردم بزرگوار استان سیستان و بلوچستان و دیگر هموطنان عزیز در جای جای میهن اسلامی در مقابل دوربینهای رسانههای غربی و اروپایی به منصه ظهور رسید و بلوغ سیاسی، آگاهی و موقع شناسی مردم با بصیرت ایران را در مقابل هجمهها و تبلیغات سیاسی دشمنان در همه جای گیتی متجلی نمود.
اینجانبان ضمن تقدیر و تشکر از همه علما، معتمدین و بزرگان طوایف، خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران و داوطلبان عزیز که با حضور خود در صحنه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، موجبات گرمی عرصه انتخابات و رونق و شکوه حماسهای سیاسی را فراهم آورند و با امید به اینکه برکات و ثمرات و دستاوردهای این حرکت آگاهانه مشمول همه مردم عزیز شود و در زمینه توسعه و آبادانی استان منشا اثرات مفید و ماندگار شود از حضور حماسی و با شکوه یکایک شما مردم غیور و همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان قدردانی مینماییم.
همچنین با تبریک به منتخبین و آرزوی توفیق خدمات صادقانه و موثر در این سنگر خدمتگزاری، امیدواریم تمام تلاش خود را برای خدمت به این مردم عزیز و حفظ وحدت میان اقشار مختلف بکار بندند.
مطمئناً برگزاری انتخابات در کمال سلامت و امنیت و صیانت از آرای مردم در استان پهناور و بزرگی چون استان سیستان و بلوچستان حاصل زحمات و همکاری صمیمانه فرمانداران، بخشداران، هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت، هیئتهای بازرسی، نیروهای امنیتی و انتظامات و حفاظت شعب اخذ رای و بخشهای مختلف است که مراتب تشکر خود را از یکایک ایشان اعلام کرده و از خداوند متعال پاداش خیر برای آنان خواستاریم»
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