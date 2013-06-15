حماسه 24 خرداد نشان از سرسپردگی مردم به ولایت فقیه است

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت تحقق حماسه سیاسی مردمی در روز گذشته اظهار داشت: این حضور گسترده و یکپارچه مردمی نشان از شور و اشتیاق به دفاع از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی ایران دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ضمن اعتراف رسانه های غربی به حضور و مشارکت بیش از 70 درصدی مردم در انتخابات نیز گفت: حماسه مردمی دیروز جهانیان را نیز به ابهت جمهوری اسلامی ایران معترف کرد.

وی با اشاره به حضور همه اقشار مختلف در پای صندوق های رای نیز این مهم را به دلیل ارتقای بینش سیاسی مردم دانست و افزود: مردم همانند همه عرصه های گذشته بار دیگر ثابت کردند که منافع کشور را با هیچ چیز دیگری عوض نخواهند کرد و تا پای جانشان در برابر حفظ آرمان های ولایت ایستاده اند.

صالحی ابراز داشت: اگر چه دشمن از ماه ها قبل درصدد کمرنگ جلوه دادن حضور مردمی در انتخابات 24 خرداد بود تا بر این اساس عنوان کند جمهوری اسلامی ایران پشتوانه مردمی ندارد اما مردم فهیم و ولایتمدار این هوشمندانه پای صندوق های رای حاضر شدند و به ندای رهبری لبیک گفتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان همچنین عنوان داشت: این شور و شعور انتخاباتی و سیاسی مردم نه تنها در همدان بلکه در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی نیز دشمن را به زانو در آورد.

وی در پایان تحقق حماسه سیاسی ایران اسلامی را مایه فخر تاریخ دانست و افزود: حماسه ارزشمند دیروز برگ زرین دیگری از کتاب ایثار و بصیرت مردم ایران بود.