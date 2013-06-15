نتایج اولیه انتخابات خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد/ ملک حسینی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شمارش آرا در شهرستان‌های بهمئی، باشت، چرام، لنده و بخش مارگون، سیدشرف‌الدین ملک حسینی تاکنون با کسب 52هزار و 291 رای حائز اکثریت آرای این مناطق شده است.

پس از وی محمد حسن زالی (فاضل گلپایگانی) با پنج هزار و 102 رای در رتبه دوم قرار دارد. همچنین محمد غیاثی با کسب سه هزار و 271 رای در جایگاه بعدی قرار دارد.

هنوز نتیجه شمارش آرا در شهرستانهای دنا، بویراحمد، گچساران و کهگیلویه اعلام نشده است.

انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 24 خرداد در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.