نتایج اولیه انتخابات خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد/ ملک حسینی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شمارش آرا در شهرستانهای بهمئی، باشت، چرام، لنده و بخش مارگون، سیدشرفالدین ملک حسینی تاکنون با کسب 52هزار و 291 رای حائز اکثریت آرای این مناطق شده است.
پس از وی محمد حسن زالی (فاضل گلپایگانی) با پنج هزار و 102 رای در رتبه دوم قرار دارد. همچنین محمد غیاثی با کسب سه هزار و 271 رای در جایگاه بعدی قرار دارد.
هنوز نتیجه شمارش آرا در شهرستانهای دنا، بویراحمد، گچساران و کهگیلویه اعلام نشده است.
انتخابات میان دورهای خبرگان رهبری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 24 خرداد در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
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