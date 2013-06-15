  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

پرواز 21 پرنده پلیس برای تامین امنیت انتخابات

پرواز 21 پرنده پلیس برای تامین امنیت انتخابات

فرمانده هواپيمايی نيروی انتظامی از اختصاص 21 فروند از انواع وسيله پرنده برای تامين امنيت انتخابات رياست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم خلبان محمد زارعي در خصوص ماموريت هواپیمایی پلیس در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري، گفت: عقابان تيز پرواز هواپيمايي ناجا جهت برقراري امنيت يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در روزهاي 23 و 24 خرداد ماه سال جاري در آسمان ايران به پرواز در آمدند.

وي يادآور شد: اين پروازها با اختصاص وسايل پرنده به فرمانده انتظامي استانهاي تهران، زاهدان، كرمان، مشهد، بيرجند، شاهرود، يزد، اصفهان، شيراز، اهواز، اروميه، سنندج، خرم آباد، كرمانشاه، ساري، ياسوج، بوشهر، چهارمحال و بختياري، ايلام، گرگان و رشت انجام شد.

فرمانده هواپيمايي ناجا تصريح کرد: بيست و يك فروند از انواع وسيله پرنده اين هواپيمايي اعم از هواپيما و بالگرد سبك، سنگين و نيمه سنگين با 44 ساعت پرواز طي 47 سورتي پرواز، توسط كاركنان پروازي هميشه در صنحه اين يگان با موفقيت به ثبت رسيد.
 

 

کد مطلب 2077098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها