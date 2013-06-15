پرواز 21 پرنده پلیس برای تامین امنیت انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم خلبان محمد زارعي در خصوص ماموريت هواپیمایی پلیس در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري، گفت: عقابان تيز پرواز هواپيمايي ناجا جهت برقراري امنيت يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در روزهاي 23 و 24 خرداد ماه سال جاري در آسمان ايران به پرواز در آمدند.

وي يادآور شد: اين پروازها با اختصاص وسايل پرنده به فرمانده انتظامي استانهاي تهران، زاهدان، كرمان، مشهد، بيرجند، شاهرود، يزد، اصفهان، شيراز، اهواز، اروميه، سنندج، خرم آباد، كرمانشاه، ساري، ياسوج، بوشهر، چهارمحال و بختياري، ايلام، گرگان و رشت انجام شد.

فرمانده هواپيمايي ناجا تصريح کرد: بيست و يك فروند از انواع وسيله پرنده اين هواپيمايي اعم از هواپيما و بالگرد سبك، سنگين و نيمه سنگين با 44 ساعت پرواز طي 47 سورتي پرواز، توسط كاركنان پروازي هميشه در صنحه اين يگان با موفقيت به ثبت رسيد.

