مجید جلیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات، اذعان داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات تمام نقشه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کرد و دشمنان این کشور را در کما فرو برده است.

وی ادامه داد: مردم به فرمان رهبر لبیک گفتند و در انتخابات حضور حماسی داشتند و این قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه حماسه سیاسی اتفاق افتاده است و مردم با رای ریزی خود و حضور پیدا کردن پای صندوق های حماسه ایجاد کردند، گفت: اینک باید در راه حماسه اقتصادی گام براشت و دولت جدید با همراه مجلس باید مشکلات اقتصادی را حل کند.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم لردگان بین 95 تا 98 درصد گزارش شده است و این نشان دهنده ولایتی بودن مردم لردگان است ومردم لردگان در خلق حماسه سیاسی گامهای بلندی برداشته اند.

وی تاکید کرد: دولت جدید باید بحث اشتغال و تولید را مورد توجه قرار دهد و در جهت از بین بردن مشکلات اقتصادی گام بر دارد.