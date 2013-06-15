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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

جلیل:

دشمنان از حضور حماسی مردم در کما فرو رفته‌اند/ حضور 98 درصدی اهالی لردگان در انتخابات

دشمنان از حضور حماسی مردم در کما فرو رفته‌اند/ حضور 98 درصدی اهالی لردگان در انتخابات

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور حماسی مردم در انتخابات دشمنان این کشور را در کما فرو برد.

مجید جلیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات، اذعان داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات تمام نقشه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کرد و دشمنان این کشور را در کما فرو برده است.

وی ادامه داد: مردم به فرمان رهبر لبیک گفتند و در انتخابات حضور حماسی داشتند و این قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه حماسه سیاسی اتفاق افتاده است و مردم با رای ریزی خود و حضور پیدا کردن پای صندوق های حماسه ایجاد کردند، گفت: اینک باید در راه حماسه اقتصادی گام براشت و دولت جدید با همراه مجلس باید مشکلات اقتصادی را حل کند.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم لردگان بین 95 تا 98 درصد گزارش شده است و این نشان  دهنده ولایتی بودن مردم لردگان است ومردم لردگان در خلق حماسه سیاسی گامهای بلندی برداشته اند.

وی تاکید کرد: دولت جدید باید بحث اشتغال و تولید را مورد توجه قرار دهد و در جهت از بین بردن مشکلات اقتصادی گام بر دارد.

کد مطلب 2077100

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