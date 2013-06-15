زمان برگزاری مراسم بزرگداشت امیرحسین فردی تغییر كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی مدیر مركز محافل و جشنوارههای حوزه هنری درباره علت این جابجایی گفت: به دنبال همزمان شدن مراسم بزرگداشت مرحومامیرحسینفردی و بازی سرنوشتساز تیم ملی فوتبال كشورمان در راهیابی به مسابقات جام جهانی فوتبال، مراسم گرامیداشت امیرحسین فردی با عنوان «آشیانه در دل» ساعت 14:30 در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.
قربانی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار است این مسابقه فوتبال به صورت مستقیم برای مدعوین و شركت كنندگان حاضر در مراسم در سالن سوره پخش گردد.
در مراسم نكوداشت «آشیانه در دل» كه برای مدیر پیشین مركز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و نویسنده پیشكسوت ادبیات انقلاب اسلامی برگزار میشود، از كتاب گرگسالی (جلد دوم رمان اسماعیل) فردی رونمایی میشود.
امیرحسین فردی رمان گرگسالی را در واپسین روزهای عمر خود برای انتشار آماده كرده بود. این رمان ادامهای است بر رمان موفق اسماعیل و با مضمونی ضد استعماری به نگارش درآمده است.
گرگسالیی پیش از انقلاب اسلامی را روایت میكند كه آمریكاییها و اسرائیلیها در اطراف مجتمع اقتصادی كشاورزی مغان دست به اصلاح نژاد گرگها میزنند، اما این گرگهای اصلاح نژادی توسط آمریكاییها مبدل به گرگهای آدمخوار میشوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ میكنند.
همچنین فیلم مستندی به كارگردانی ابراهیم شاكری در مراسم بزرگداشت به نمایش در میآید. این فیلم محصول اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه هنری است.
در فیلم مستند امیرحسین فردی سعی شده شناختنامه ایی بر شخصیت، آثار و تاثیر این نویسنده بر هنر و ادبیات انقلاب اسلامی نمایش داده شود.
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم امیر حسین فردی 28 خرداد، ساعت 14:30 در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود
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