به گزارش خبرنگار مهر، طرح آمایش سرزمینی و توسعه متوازن حوزه‌های علمیه خواهران به منظور ارائه به شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران در حال بازنگری است.

این طرح به دلیل اهمیت و ضرورت طراحی برنامه،‌ پیش‌بینی تعداد طلاب خواهر و مقدورات مورد نیاز برای تربیت آنان مشتمل بر نیروی انسانی،‌ امکانات و برنامه‌ها، منوط و مشروط بودن آن به میزان نیاز جامعه به این قشر در وضعیت مطلوب آتی، طراحی و اجرا می‌شود.

این طرح که یک طرح بلندمدت 20 ساله است پس از تعیین مرحله نهایی،‌ با رویکرد برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعریف خواهد شد و در آن تعداد طلاب خواهر، امکانات، تجهیزات و مقدورات در وضعیت مطلوب در حوزه‌های علمیه خواهران ترسیم می‌شود.

در این طرح تعداد طلاب مورد نیاز احصا می‌شود و با در نظر گرفتن تعداد طلاب موجود، تعداد طلابی که برحسب نیاز باید جذب شوند، مشخص می‌شود و در طرح نهایی، محدودیت‌ها و شرایط هر استان لحاظ خواهد شد.

بر این اساس تعداد کلاس‌ها و تعداد مدارس علمیه مورد نیاز در مقطع سطح دو و سطح سه و یا مقاطع بالاتر و خدمات مورد نیاز به منظور تاسیس و گسترش واحدهای حوزوی نیز مشخص می‌شود.

پیش از این تعداد طلاب مورد نیاز هر منطقه بر اساس نسبت پنج طلبه به ازای هر هزار نفر جمعیت زنان، محاسبه می‌شد اما در طرح جدید این نسبت مورد بازنگری قرار می‌گیرد و تعداد طلاب مورد نیاز در هر مقطع تحصیلی با توجه به نیازمندی‌های جامعه مخاطب نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیریت برنامه و بودجه حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این زمینه نظرسنجی‌ای از خبرگان و مدیران حوزه‌های علمیه خواهران استان‌های کشور نیز انجام داده است.