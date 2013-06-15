  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

دوومیدانی افراد باهوش میانه قهرمانی جهان؛

حسن دهقانی در پرتاب دیسک برنز گرفت

حسن دهقانی در پرتاب دیسک برنز گرفت

"حسن دهقانی" به مدال برنز رقابتهای جهانی دو و میدانی افراد با هوش میانه در پراگ جمهوری چک دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقانی با پرتاب 33 متر و سه صدم سانتی متر مدال برنز رقابتها را کسب کرد. نماینده اسلوونی با ثبت رکورد 36 متر و 98 سانتی متر به مدال طلا و نماینده فنلاند با ثبت رکورد 34 متر و 92 سانتی متر به مدال نقره دست یافتند.

بدین ترتیب پرونده رقابتهای این دوره برای دو نماینده ایران با کسب یک مدال طلا در ماده پرتاب نیزه (حسن دهقانی) و یک مدال برنز در ماده پرتاب دیسک (حسن دهقانی) بسته شد و دیگر نماینده ایران کورش فرهادی در مواد پرش طول و پرش سه گام از دستیابی به مدال بازماند.

نهمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی آسیا 2013 ویژه افراد با هوش میانه ( ID )، با حضور 24 کشور جهان از 21 تا 25 خرداد ماه در شهر پراگ برگزار شد.

کد مطلب 2077137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها