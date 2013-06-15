ملت ایران پشتیبانی خود را با حضور در انتخابات از نظام اسلامی اعلام کرد

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با مهر اظهار داشت: حماسه انقلابی و سیاسی مردم ایران در روز گذشته موجب تحیر تمامی جهانیان شد و معادلات کشورهای استعمارگر را بر هم زد.

وی با بیان اینکه بنگاه های شایعه پراکنی غربی از مدت ها قبل هزینه هنگفتی را برای ایجاد ناامیدی در دل ایرانیان خرج کردند افزود: جهان به وضوح مشاهده کرد که با تمام تلاش های صورت گرفته و هجمه های تبلیغی اما کوچکترین خللی در اراده استوارو انقلابی مردم ایران ایجاد نشد.

وی ادامه داد: فشار های اقتصادي و تحريم‌هاي متعدد بر جمهوري اسلامي ايران سیاست مداران غربی را به این خیال واهی واداشته بود که مردم با افزایش فشار ها در مقابل نظام و دولت قرار خواهند گرفت و انتخابات روز گذشته عرصه رویارویی ملت با دولت است.

وی گفت: دشمن از همین رو از مدت ها قبل با تبلیغات پیرامون این محور که مردم در فشار هستند سعی داشت تا آرامش در انتخابات را از مردم بگیرد.

قربانپور اظهار داشت: با اینحال دشمن تنها به این دست ازحیله ها اکتفا نکرد و نظرات شورای نگهبان و کاندیداهای رد صلاحیت شده را دستاویزی برای

ایجاد شبهه در کشور قرار داد.

وی گفت: تخریب شخصیت کاندیداها ی ریاست جمهوری و یاداوری حوادث پس از انتخابات سال 88 و دیگر حربه ها برای تخریب جمهوری اسلامی از جمله تلاش هایی بود که دشمن برای اخلال در انتخابات روز گذشته به کار گرفت و خوشبختانه به جایی نرسید.

وی با اشاره به اینکه حماسه ایجاد شده در 24 خرداد ماه امسال با هیچ زبان و قلمی قابل وصف نیست اظهار داشت: مردم ایران با بصیرت خود پاسخ همه ی این شیطنت ها و توطئه ها را در پای صندوق های رای به دشمن داد و تمامی روزنه های امید آشوبگران و دشمنان را در انتخابات کور کرد.