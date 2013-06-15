  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

نشست نقد و بررسی کتاب «بایسته‌های اخلاق مهندسی» برگزار می شود

نشست نقد و بررسی کتاب «بایسته‌های اخلاق مهندسی» برگزار می شود

نشست نقد و بررسی کتاب «بایسته‌های اخلاق مهندسی» نوشته‌ چارلز بی فلدرمن با ترجمه‌ مصطفی ساکت و حسین کرد، با حضور کارشناسان سه‌شنبه ۲۸خردادماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب «بایسته‌های اخلاق مهندسی» نوشته‌ چارلز بی فلدرمن با ترجمه‌ مصطفی ساکت و حسین کرد و به همت انتشارات هرمس منتشر شده است.

این کتاب نشان می‌دهد که چگونه فناوری، دغدغه‌های اخلاقی را در مهندسان ایجاد کرده است و عواقب اجتناب از مسائل اخلاقی را گوشزد می‌کند.

این اثر، کتابی کامل، جامع و البته مختصر در مباحث اصلی و بنیادین «اخلاق مهندسی» است و برگرفته از اصلی‌ترین کتاب‌های مرجع در این حوزه‌ نو در جهان مهندسی و آموزش مهندسی است.

نشست هفتگی شهر کتاب در سه‌شنبه ۲۸خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «بایسته‌های اخلاق مهندسی» اختصاص دارد که با حضور دکتر محمدابراهیم محجوب، دکتر غلامرضا خاکی، مصطفی ساکت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2077140

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