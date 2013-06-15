3 کشته و زخمی در حمله به نیروهای بین المللی/سفر قریب الوقوع معاون سالواکر به خارطوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مقر لجستیک هیئت سازمان ملل متحد در منطقه ابیی منطقه مورد مناقشه میان سودان و سودان جنوبی هدف حمله قرار گرفت. بر اثر این حمله، یکی از نیروهای حافظ صلح کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت حمله به نیروهای حافظ صلح را محکوم کردند. این نیروها جزء کشور اتیوپی بوده اند. وی از دولت سودان و جنبش خلق برای آزادی سودان -شاخه شمال- گروه شورشی که از سوی سودان جنوبی حمایت می شوند خواست که فورا اقدامات خشونت آمیز خود را متوقف کنند و مذاکرات آتش بس را از سر بگیرند.

شورای امنیت همچنین از دولت سودان خواست که تحقیقات فوری درباره حمله به نیروهای سازمان ملل متحد در منطقه ابیی را آغاز کند و عاملان جنایت را به میز محاکمه بکشانند.

خبر دیگر اینکه آسوشیتدپرس به نقل از "برنابا مریال بنجامین" سخنگوی دولت سودان جنوبی اعلام کرد که هیئت دولت این کشور با سفر هیئت بلندپایه به سودان به ریاست "ریاک مشار" معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی موافقت کرد.

این هیئت در جریان این سفر تلاش خواهد کرد مقامات خارطوم را قانع کند تا انتقال نفت از طریق اراضی سودان و همکاری دوجانبه با هدف تنش زدایی میان دو کشور از سر گرفته شود.

"عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان چندی پیش اعلام کرد که خارطوم هرگز اجازه نخواهد داد سودان جنوبی نفت صادر کند و از درآمدهای حاصله جهت حمایت از افراد شورشی و جیره خوار علیه سودان استفاده کند.