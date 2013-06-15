فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط "کلوین نایت" به نگارش درآمده و به بررسی موضوعات اخلاق و سیاست در فلسفه ارسطو می پردازد.

علاوه بر پرداخته شدن به موضوعات اخلاق و سیاست در فلسفه ارسطو این اثر این موضوعات را از زمان ارسطو تا مک اینتایر مورد بررسی قرار داده است.

ارسطو از مهمترین و مؤثرترین فیلسوفان عمل به شمار می رود. نویسنده اثر حاضر درصدد است تا اهمیت و تداوم آرای ارسطو را مورد کاوش قرار دهد.

بر این اساس و برای این منظور "نایت" مبانی نظری آرای ارسطو در خصوص اخلاق، سیاست و فعالیتهای سازنده مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در ادامه کار خود آرای ارسطو در خصوص عمل را در آرای متفکرانی چون سنت پل، لوتر، هگل، هایدگر و فیلسوفان ارسطویی متأخر دنبال می کند و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

وی همچنین آرای فیلسوف اخلاق معاصر و استاد دانشگاه نتردام "مک اینتایر" را مورد بررسی قرار داده است. اینکه مک اینتایر چه تفسیر و قرائتی از اخلاق ارسطویی را ارائه داده مورد توجه نویسنده این کتاب است.

کتاب حاضر با عنوان "فلسفه ارسطویی: اخلاق و سیاست از ارسطو تا مک اینتایر" از سوی انتشارات وایلی منتشر شده است.