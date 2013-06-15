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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو

فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو

فلسفه ارسطویی در قالب کتابی که توسط انتشارات وایلی منتشر شده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط "کلوین نایت" به نگارش درآمده و به بررسی موضوعات اخلاق و سیاست در فلسفه ارسطو می پردازد.

علاوه بر پرداخته شدن به موضوعات اخلاق و سیاست در فلسفه ارسطو این اثر این موضوعات را از زمان ارسطو تا مک اینتایر مورد بررسی قرار داده است.

ارسطو از مهمترین و مؤثرترین فیلسوفان عمل به شمار می رود. نویسنده اثر حاضر درصدد است تا اهمیت و تداوم آرای ارسطو را مورد کاوش قرار دهد.

بر این اساس و برای این منظور "نایت" مبانی نظری آرای ارسطو در خصوص اخلاق، سیاست و فعالیتهای سازنده مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در ادامه کار خود آرای ارسطو در خصوص عمل را در آرای متفکرانی چون سنت پل، لوتر، هگل، هایدگر و فیلسوفان ارسطویی متأخر دنبال می کند و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

وی همچنین آرای فیلسوف اخلاق معاصر و استاد دانشگاه نتردام "مک اینتایر" را مورد بررسی قرار داده است. اینکه مک اینتایر چه تفسیر و قرائتی از اخلاق ارسطویی را ارائه داده مورد توجه نویسنده این کتاب است.

کتاب حاضر با عنوان "فلسفه ارسطویی: اخلاق و سیاست از ارسطو تا مک اینتایر" از سوی انتشارات وایلی منتشر شده است.

کد مطلب 2077148

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