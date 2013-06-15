هند به تامین کنندگان هسته ای می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هر چند کشورهایی همچون چین با اضافه شدن هند به شمار کشورهایی که در فهرست کارشناسان هسته ای حضور دارند مخالف است، اما با این وجود انگلیس بر این کار تاکید دارد.

تیم تامین کنندگان هسته ای (کارشناسان هسته ای) متخصصانی هستند که بر تجارت صلح آمیز مواد هسته ای در جهان نظارت دارند . دلیل مخالفت برخی کشورها از جمله چین با عضویت هند در این مرکز آن است که دهلی نو هنوز به "ان پی تی" نپیوسته است.

لندن، واشنگتن و پاریس و تعداد دیگری از کشورها تاکید دارند که هند به "تامین کنندگان هسته ای" (ان اس جی) پیوندد. تیم تامین کنندگان هسته ای در سال 1975 تاسیس شد و هدف از آن این بود که به کارشناسان هسته ای این اطمینان را بدهد که فعالیت های اتمی جهان از مسیر صلح آمیز منحرف نمی شوند.

نشست سالانه تامین کنندگان هسته ای در هفته جاری برگزار خواهد شد و انگلیس درخواست خود برای اضافه شدن هند به آن را به صورت کتبی در اختیار مقامات قرار داده است. دلیل تاکید انگلیس برای انجام این کار سطح گسترده فعالیت هسته ای دهلی نو و تعهد هندی ها برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای در جهان است.

به نوشته رویترز، کشورهای غربی از توسعه برنامه هسته ای هند حمایت می کنند و این در حالی است که دهلی نو قصد دارد تعداد 30 راکتور به شمار راکتورهای خود اضافه کند.