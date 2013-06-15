آغاز شمارش آرای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستای تهران

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه اولویت شمارش آرا برای آرای انتخابات ریاست جمهوری بود، گفت: با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران اغاز شده است.

وی ادامه داد: در شهر تهران ۱۷۸۰ نفر تایید شده هیئت نظارت برای ۳۱ کرسی شورایی رقابت می‌کنند که با توجه به افراد تایید شده اعلام نتایج قدری سخت شده است .

رئیس هیئت عالی نظارت با بیان اینکه شمارش آرا انتخابات شوراهای استان تهران در بعضی از شهرستان‌ها و روستاهای استان تهران به اتمام رسیده است گفت :نتیجه نهایی انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران حداکثر تا فردا اعلام می‌‌شود.

طلا همچنین تصریح كرد: شهروندان استان تهران در این انتخابات ۱۷۵۰ کرسی شهری روستایی را از میان ۸ هزار و ۲۰۰ داوطلب تایید شده در ۴۱ شهر و ۴۱۶ روستا انتخاب می‌کنند.