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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

آغاز شمارش آرای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستای تهران

آغاز شمارش آرای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستای تهران

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای استان تهران از آغاز شمارش آرای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران خبر داد.

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه اولویت شمارش آرا برای آرای انتخابات ریاست جمهوری بود، گفت: با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران اغاز شده است.

وی ادامه داد: در شهر تهران ۱۷۸۰ نفر تایید شده هیئت نظارت برای ۳۱ کرسی شورایی رقابت می‌کنند که با توجه به افراد تایید شده اعلام نتایج قدری سخت شده است .

رئیس هیئت عالی نظارت با بیان اینکه شمارش آرا انتخابات شوراهای استان تهران در بعضی از شهرستان‌ها و روستاهای استان تهران به اتمام رسیده است گفت :نتیجه نهایی انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران حداکثر تا فردا اعلام می‌‌شود.

طلا همچنین تصریح كرد: شهروندان استان تهران در این انتخابات ۱۷۵۰ کرسی شهری روستایی را از میان ۸ هزار و ۲۰۰ داوطلب تایید شده در ۴۱ شهر و ۴۱۶ روستا انتخاب می‌کنند.

کد مطلب 2077156

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