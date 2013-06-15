وقوع 15 مورد حریق در قم طی 48 ساعت گذشته

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طی 48 ساعت گذشته 29 مورد عملیات در قم انجام شد بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 15 مورد حریق در قم انجام شد که شامل اطفاء چهار خودرو، پنج مورد حریق ضایعات، 2 مورد حریق زمین سفالی، یک مورد حریق منزل، یک مورد حریق مغازه، یک مورد حریق موتورسیکلت و یک مورد حریق درخت بوده است.



وی گفت: طی 48 ساعت گذشته 9 مورد عملیات نجات بوقوع پیوست که شامل چهار مورد محبوس شدن داخل آسانسور، 2 مورد انگشتربری، یک مورد محبوس شدن داخل اتاق، یک مورد صید زنبور و یک مورد سقوط خانم 22 ساله در خیابان 24 متری مطهری داخل گودال حفر شده می شود.



وی بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته پنج مورد ایمن سازی بوقوع پیوست که شامل یک مورد رهاسازی گربه داخل هواکش، یک مورد رهاسازی سگ، یک مورد قطع آژیر، نشت سوخت خودرو، یک مورد گودبرداری به منظور جلوگیری از مشکل بوده است.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: نیروهای آتش نشانی به منظور حفظ ایمنی انتخابات در چهار منطقه آموزش و پرورش برای شمارش آرا به صورت 24 ساعته از روز جمعه ساعت هفت صبح مستقر شده و همچنان در حالت آماده باش هستند.



وی ادامه داد: روز گذشته 36 مورد استقرار مداول خودروها انجام شد و 102 آتش نشان جهت ایمنی انتخابات فعالیت داشتند.

