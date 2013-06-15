بازنشستگی استادان تا 5 سال به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایرانمنش - رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم، یک تبصره به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی الحاق کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

" تبصره الحاقی به ماده 98 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مورخ 27 اسفند سال 90 :

تبصره 3 ( الحاقی ) – به منظور استمرار بهره گیری از تجارب و خدمات موثر عضو آموزشی موسسه و در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده 96 آین آیین نامه می باشد، موسسه می تواند علاوه بر موارد مندرج در این ماده و تبصره های 1 و 2 آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف 5 سال ( مشروط به افزایش حداکثر 5 سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده 96) با تصویب هیأت امنا، به تعویق اندازد."