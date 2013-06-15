ملت ايران شعور و ايمان خود را به رخ جهانيان كشيد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسكندري با تقدير از حضور باشكوه مردم در انتخابات 24 خرداد اظهار كرد: اگر با گذشت سي و اندي سال كساني هستند كه هنوز باور ندارند كه نهضت بزرگ اسلامي امام راحل عظيم الشان و اين كشور و ملت با رهبري فرزندانش مورد حمايت حضرت رب العالمين و عنايات صاحب اين عصر و زمان حضرت بقيه الله الاعظم (عج) است به نظر مي رسد كه ديگر وقت آن رسيده باشد كه به اين باور قطعي برسند.

وي ادامه داد: در حماسه سياسي كه در روز 24 خرداد رخ داد، ملت بصير و غيرتمند ايران اسلامي شور و شعور و ايمان و حضور خود را به رخ جهانيان كشيد و با قامتي به بلنداي ابديت زيبايي‌هاي دين و ديانت و هوشمندي و سياست خود را به نمايش گذاشت. حقا جاي بسي افتخار و سربلندي است در بين چنين مردمي زندگي كردن، و بالاتر از آن كه به چنين ملتي خدمت نمودن.

حجت‌الاسلام اسكندري تاكيد كرد: سازمان تبليغات اسلامي استان قم ضمن تقدير و تشكر از اين حضور آگاهانه ملت شريف ايران اسلامي به خصوص مردم پيشتاز استان قم خاضعانه از درگاه خداوند متعال سربلندي و عزت ايران اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبر فرزانه و امت سرافرازش مسئلت نموده و اميد آن دارد كه منتخب ملت كه با رأي قاطع مردم انتخاب مي‌شود بتواند ارزشمندترين خدمات را به مردم خوب ميهن اسلامي ارائه نمايد.