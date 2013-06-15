وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: طبق برنامه ای که فدراسیون هندبال برای آغاز بازی های فصل جدید لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور پیش بینی کرده است، زمان مناسبی برای کارهای آماده سازی تیم در اختیار نداریم اما در حال حاضر مهمتر از زمان، نامشخص بودن تکلیف تیم است.

وی ادامه داد: تیم از نظر مالی وضعیت نامشخصی دارد و امیدوارم خیلی زود از این نظر وضعیت خود را بدانیم تا بتوانیم در فصل جدید لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تیم خوبی داشته باشیم و تنها زنگ تفریح حریفان لیگ برتری نباشیم.

سرپرست تیم هندبال صبای قم با بیان اینکه حضور در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور می تواند به نفع هندبال قم و موجب رونق بخشیدن به این رشته شود، اما در حال حاضر تكليف مشخصي نداريم در ادامه تصریح کرد: به شرط اینکه مسئولان مجموعه هیئت هندبال را در این زمینه حمایت و همراهی کنند.

وی یاد آور شد: قطعا اگر از نظر مالی نگرانی و مشکل خاصی نداشته باشیم، هندبال قم می تواند با انگیزه ای پربارتر راهی رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور شود و نشان بدهند که در این سال ها جای هندبال قم در لیگ برتر خالی بوده است.

اخوان در ادامه ابراز داشت: باید تمامی تلاش خود را برای بهتر روانه شدن تیم هندبال صبای قم به مسابقات فصل جدید لیگ برتر هندبال به کار بگیریم زیرا هندبال قم علاوه بر موضوع لیگ برتر باید به توسعه هندبال در هر دو بخش آقایان و بانوان در سایر رده های سنی نیز فکر کند.

وی یاد آور شد: ما باید تیمی را روانه لیگ برتر کنیم که بتواند با نتایج و حضور خوب و قدرتمند خود تاثیری مثبت در زمینه رشد استعدادهای هندبال قم داشته باشد نه اینکه خدای ناخواسته با کسب نتایج ضعیف انگیزه هندبالیست های قمی از بین نرود.

دبیر هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید برنامه ریزی خوبی داشت، ما نیاز به بازیکنان خوب و با کیفیت داریم تا در کنار جوانان و بازیکنان بومی مستعد خود از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم و در لیگ برتر حضور خوبی داشته باشیم.

گفتنی است: تیم هندبال صبای قم در فصل گذشته مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور با کسب بهترین نتایج به مقام نخست و عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و بدین ترتیب جواز صعود به مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور را به دست آورد.

