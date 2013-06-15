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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

تشریح برنامه های مرکز آموزش گل و گیاه منطقه 7 در تابستان 92

تشریح برنامه های مرکز آموزش گل و گیاه منطقه 7 در تابستان 92

رییس اداره فضای سبز منطقه 7 از برنامه های ویژه کلینیک گل و گیاه این منطقه در فصل تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله رمضانخانی با اشاره به دوره اول تقویم آموزشی مرکز گل و گیاه منطقه و برگزاری دوره های متنوع افزود: این کلاسها از دوم تیرماه آغاز و تا دوازدهم مرداد برپا خواهد شد.

به گفته وی، در دور اول کلاسهای آموزش نگهداری وپرورش گیاهان آپارتمانی، دوره های نگهداری و پرورش گلهای فصلی، نگهداری و پرورش درخت و درختچه، آموزش خانه سبز، گیاهان ارگانیک، پرورش کاکتوس، گل آرایی و آموزش خواص سیب در قالب کلاسهای عملی و تئوری برگزار خواهد شد.

رییس اداره فضای سبز منطقه 7 با اشاره به برپایی کلاسهای آموزشی گیاهان قرآنی ویژه ی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: تمام این دوره ها رایگان است و شرکت در آن برای عموم مردم نیز آزاد است.

رمضانخانی با بیان اینکه دور دوم کلاسهای آموزشی از بیست و هفتم مرداد ماه آغاز و تا بیست و ششم شهریور ادامه دارد گفت: این دوره ها شامل پرورش انگور، سبزیکاری، پرورش زنبورعسل ، آموزش فضای سبز عمودی ، آبیاری در کشاورزی، آفات و بیماریها، آموزش نگهداری و پرورش تراریوم، زندگی سبز، پرورش آلوئه ورا و بونسای است.

کد مطلب 2077176

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