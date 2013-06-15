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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

نژادسجادی:

دوره آموزشی مهارت تراش سنگهای زینتی در کرمان آغاز شد

دوره آموزشی مهارت تراش سنگهای زینتی در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شماره یک کرمان از آغاز دوره آموزشی مهارت تراش سنگهای زینتی در کرمان برای اولین بار در استان کرمان خبر داد.

سید محمد نژادسجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در استان کرمان، اولین دوره آموزش مهارت تراش سنگهای تزئینی قیمتی و نیمه قیمتی(دامله) با استقبال مهارت آموزان آغاز شد.

وی گفت: این دوره آموزشی از 11 خرداد ماه با شرکت 12 مهارت آموز و در قالب 348 ساعت در این مرکز آغاز شده است.

این مسئول ايجاد اشتغال به ويژه براي نسل جوان بصورت كارگاه هاي كم سرمايه زود بازده و پرسود، استخراج و استفاده از بازارهاي جهاني، آموزش به كارگيري از شيوه هاي مدرن امروزي به افراد مجرب،جلوگيري از واردات و ایجاد زمینه تراش گوهر با استفاده از ذوق و هنر ايرانيان برای صادرات و ورود به بازارهاي جهاني را از جمله مزایای برگزاری این دوره برشمرد.

نژاد سجادی با اشاره به کمبود دستگاه های گوهرتراشی و استقبال زیاد علاقمندان گفت: زاویه تراشی سنگ های قیمتی در دوره بعد این مرکز به متقاضیان موفق دوره نخست آموزش داده می شود.

کد مطلب 2077181

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