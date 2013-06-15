دوره آموزشی مهارت تراش سنگهای زینتی در کرمان آغاز شد

سید محمد نژادسجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در استان کرمان، اولین دوره آموزش مهارت تراش سنگهای تزئینی قیمتی و نیمه قیمتی(دامله) با استقبال مهارت آموزان آغاز شد.

وی گفت: این دوره آموزشی از 11 خرداد ماه با شرکت 12 مهارت آموز و در قالب 348 ساعت در این مرکز آغاز شده است.

این مسئول ايجاد اشتغال به ويژه براي نسل جوان بصورت كارگاه هاي كم سرمايه زود بازده و پرسود، استخراج و استفاده از بازارهاي جهاني، آموزش به كارگيري از شيوه هاي مدرن امروزي به افراد مجرب،جلوگيري از واردات و ایجاد زمینه تراش گوهر با استفاده از ذوق و هنر ايرانيان برای صادرات و ورود به بازارهاي جهاني را از جمله مزایای برگزاری این دوره برشمرد.

نژاد سجادی با اشاره به کمبود دستگاه های گوهرتراشی و استقبال زیاد علاقمندان گفت: زاویه تراشی سنگ های قیمتی در دوره بعد این مرکز به متقاضیان موفق دوره نخست آموزش داده می شود.