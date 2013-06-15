5 پارک در منطقه کم برخوردار مشهد بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش باوندی ظهر شنبه در محل شهرداری مشهد از احداث و بهره برداری از پارکهای خطی شهید باهنر، پارک خطی حاشیه صد متری به وسعت 40 هزار مترمربع و پارکهای محلی انصار به وسعت هفت هکتا، پارک محمدآباد به وسعت 4000 مترمربع و پارک شهید رستمی در سال جاری خبر داد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرای پروژه کال امیر آباد خبر داد و افزود: این پروژه به وسعت 3000 مترمربع از حدفاصل اسماعیل‌آباد و شهرک شیرین و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از سه ماهه دوم امسال آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طراحی پارک و حضور طبیعت برای کیفیت محیط شهری لازم و ضروری است، بیان کرد: نقش پارک فقط در سبزتر کردن محیط نیست بلکه نحوه و شکل توسعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

باوندی تصریح کرد: عملیات اجرای فاز دوم پارک خطی حاشیه صد متری به وسعت 40 هزار مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 15 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت پارک‌ها و فضاهای سبز، چهره شهر را بسیار شاداب و جذاب می‌کند و سطح امید را در جامعه شهرنشین افزایش می‌دهد، افزود: همچنین عملیات احداث فاز اول پارک انصار به وسعت هفت هکتار و با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال در سال جاری آغاز شده که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه آشنایی با دلایل رفتن به پارک باعث آگاهی از خواسته‌های مردم می‌شود و این امر به طراحی پارک و فضای سبز و کاربردی بودن آن کمک شایانی می‌کند، خاطرنشان کرد: فضاهای سبز شهری می‌توانند در پر کردن اوقات فراغت و نزدیک کردن مردم به طبیعت نقش بسزایی را ایفا و یک زندگی هدفمند، شیرین و پر امید را برای مردم شهر فراهم کنند.

شهردار منطقه 6 مشهد بیان کرد: احداث پارک محمدآباد به وسعت 4000 مترمربع، پارک شهید رستمی و همچنین پارک خطی صد متری به وسعت 10 هزار مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 10 میلیارد ریال در شهریور ماه جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

باوندی با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز در شهرک شهید باهنر و شهید رجایی جزو اولویت‌های این منطقه در حوزه فضای سبز است، یادآور شد: پارک خطی شهید باهنر به وسعت 10 هزار مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد ریال، 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا اوایل مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: تکمیل روشنایی زمین‌های بازی کودکان در سطح پارک‌های منطقه و بازپیرایی آیلند میانی شهرک شهید بهشتی از جمله برنامه‌های در دست اقدام این منطقه در حوزه فضای سبز است که عملیات اجرای آن در سه ماهه دوم سال آغاز می‌شود.

کاشت گل‌های فصلی در منطقه 6

شهردار منطقه 6 مشهد با بیان اینکه طبیعت، نیروی زندگی‌بخشی است که در بطن همه ایده‌ها، خلاقیت‌ها و سلامت انسان وجود دارد، اظهار کرد: برای نخستین بار و به منظور بهبود کیفیت پارک‌های سطح منطقه، عملیات کاشت گل‌های فصلی با استفاده از کود ورنی کمپوست در دستور کار قرار گرفته است.

باوندی تصریح کرد: کاشت گل‌های فصلی و واکاری نهال‌های ضعیف و شکسته در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی از جمله اولویت‌های این منطقه در سال جاری به منظور زیباسازی و طراوت محیط شهری است.